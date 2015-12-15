كرة سلة – في حضور الجمهور.. الأهلي يهزم الأوليمبي

تؤكد إدارة التسويق بنادي الزمالك على أن التصميم المؤقت الذي خرج به قميص الفريق الأبيض ليخوض به مباراة حرس الحدود كان لإنقاذ الموقف فقط.

وأعلن الزمالك رسميا عن تصميم قميصه الذي سيرتديه حتى منتصف حتى منتصف يناير 2016 لحين استلام التصميم الجديد.

وقال مصدر رسمي في إدارة التسويق بنادي الزمالك لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "ما استلمه الزمالك هو القميص المؤقت الذي سيلعب به حتى استلام النهائي".

وأضاف "شركة ماكرون سلّمت الزمالك تصميما مؤقتا لأنه يجب أن ننتظر 16 شهرا لكي يكون لنا تصميما خاص بنا.. كما أؤكد أن الصورة التي تم تسريبها ليست الشكل النهائي".

وتابع "التصميم لم يطبع عليه لوجو الزمالك وأيضا الإعلانات والأرقام كما أن هيئته النهائية ستظهر بعد أن يرتديه اللاعبون لأنه من النوع الذي يأخذ شكل الجسم.. كما أننا كنا نحتاج سريعا لاستبدال قمصان أديداس لأنها لم تعد بقيمة النادي واستهلكت تماما".

"هذا القميص هو ارتداه موناكو قبل عام تقريبا (القميص الثالث لموناكو موسم 2013/2014).. ولابد أن نعلم أن الزمالك يحتاج لقيمص أبيض سادة تماما ثم يتم طباعة عليه الخطين الحُمر".

"لم يكن متوافرا إلا هذا القميص ليرتديه الزمالك مؤقتا.. فقمنا بطباعة الخطين الحُمر".

مفاجأة

وأكد مسؤول التسويق بالزمالك على أن القميص النهائي سيكون مفاجأة للجميع.

وأشار "نعلم قيمة الزمالك تماما وأعد بأن القميص النهائي سيكون مفاجأة للجميع".

"شركة ماكرون وافقت على أن تقوم بخط إنتاج للزمالك خلال أربعة أشهر فقط بخلاف المكاسب الأخرى.. وهذا العرض بمثابة إنجاز كبير لنا".

"وسيكون الشكل النهائي الذي سيعلن عنه في يناير مصنوع خصيصا للزمالك ولا يشبه في تصميمه أي قميص آخر لأي ناد في العالم.. وهذه الميزة لم تحدث في مصر من قبل".