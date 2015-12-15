تشك بعد اقترابه من تحقيق رقما تاريخيا: اعتقدت أن الأمر مستحيلا

يعتقد بيتر تشك حارس مرمى أرسنال أن معادلة رقم ديفيد جيمس بالحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف لـ169 مباراة أو تخطيه هو أمر مستحيل.

وكان أرسنال قد تغلب على أستون فيلا بهدفين دون رد، لتصبح هذه هي المباراة رقم 169 في تاريخ تشك في الدوري الإنجليزي التي يحافظ فيها على شباكه خالية من الأهداف.

ويملك الحارس التشيكي فرصة كسر ذلك الرقم والانفراد به حينما يلتقي أرسنال ومانشستر سيتي يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تشك لمجلة أرسنال الرسمية قائلا:"أنا لا أهتم حقيقة بالأرقام القياسية والإنجازات الفردية".

واستدرك"لكن هناك بعض الإنجازات لا يمكن تجاهلها، لم أعتقد أبدا أن بإمكاني كسر رقم ديفيد جيمس".

وأضاف"عندما جئت أول مرة لإنجلترا كان الكل يتحدث حول ذلك الرقم واعتقدت أنه من المستحيل تحقيقه".

وأردف"حقيقة إنني نجحت في تحقيق ذلك الأمر هو إنجاز عظيم للغاية".

وأتم"أنا سعيد للغاية بأن الجمهور يلاحظ ما أحاول تحقيقه، كلاعب فأنا دائما أحاول تحقيق العديد من الأشياء تجعل الجميع يتذكرني".