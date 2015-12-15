' انخفاض مستوى مانشستر سيتي هو سبب قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي '

يؤمن جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي أن قوة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري هي بسبب انخفاض مستوى فريقه فقط ليس إلا.

ويتصدر ليستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وتحدث هارت لموقع ناديه الرسمي قائلا:"لو أن المنافسة على الدوري الإنجليزي حاليا

كبيرة، فهي بسبب انخفاض مستوانا فقط".

في الوقت ذاته شدد الحارس الإنجليزي بأن تشيلسي أصبح من الصعب عليه المنافسة على لقب الدوري بعد النتائج السيئة التي تعرض لها.

وكان تشيلسي قد خسر أمام ليستر سيتي يوم الاثنين بهدفين لهدف ويحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.