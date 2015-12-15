مدرب ليفربول السابق: كلوب كان مشجعا للفريق قبل أن يكون مدربا له

"مشجع حقيقي لليفربول قبل أن يكون مدربا له" هكذا تحدث جيرارد هولييه المدير الفني السابق لفريق مقاطعة الميرسيسايد عن يورجن كلوب.

وتولى كلوب مهمة الإدارة الفنية لليفربول خلفا لبريندان رودجرز خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتحدث هولييه لصحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية قائلا:"تعرفت على يورجن خلال

مقابلات المدربين في الاتحاد الأوروبي هو كان دائما معجب بليفربول".

وأضاف"هو كان لديه شغف واضح بالنادي وكان دائما يتحدث عنه ويسألنا عن كل ما يتعلق به".

وأكمل"أستطيع أن أقول أن كلوب كان مشجعا حقيقيا لليفربول قبل أن يكون مدربا له، أعتقد أنه سيجلب أمرا مختلفا للنادي فهو يقدم كرة قدم حديثة وهجومية".

وحث هولييه نظيره كلوب على ضرورة أن يجعل هدفه الأول خلال الفترة المقبلة هو الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كابيتال وان" والتي صعد الحمر فيها للدور نصف النهائي.

وتحدث"أعجبت للغاية بما قاله يورجن بأنه لن يوقع مع أي لاعب في الفترة المقبلة".

وأردف"هم الآن في الدور نصف النهائي في كأس الرابطة والفوز بها يعني الحصول على ثقة كبيرة حتى نهاية الموسم".

وأوضح"لقد رأينا ما حدث مع تشيلسي في عام 2005 فاز بتلك البطولة وسار بعد ذلك لحصد لقب الدوري".

وأتم"في بعض الأحيان تلك النوعية من البطولات تكون سببا في زيادة الثقة حتى نهاية الموسم".