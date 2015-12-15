شركات الاتصالات: تقنية 4G تصب في مصلحة المستخدم.. وجاهزون لتقديم الخدمة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،المهندس ياسر القاضي، أن تأكيد القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها لقطاع الاتصالات، يعد حافزا كبيرا ودافعا لمزيد من النمو داخل القطاع، مطالبا شركات الاتصالات بتوطيد العلاقة بينهم لصالح المواطن ولصالح الاقتصاد المصري.

> وأضاف الوزير، خلال ندوة “قطاع الاتصالات يرسم مستقبل مصر”، التي أقيمت على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2015، الذي يقام حاليا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقة بين شركات الاتصالات تدعو للاعتزاز والفخر، مشيدا بدور المصرية للاتصالات في تقديم خدمات البنية التحتية ودور شركات المحمول في تقديم خدمات الهاتف المحمول.

> وأكد أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الاتصالاتتصب في مصلحة الوطن، حيثأن الوزارة منوط بها خدمة الدولة،والقيام بدور حيادي بين جميع مقدمي الخدمة، مشددا على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.

> وقال القاضي “الحكومة اسعى لتسهيل كافة الإجراءات للشركات الراغبة في بناء أبراج جديدة لتقوية شبكاتها، وتهيئة المناخ المناسب للشركات لتقديم خدمات متميزة تحوز على رضاء عملائها”.

> وأشار إلى أن الشركات تقدمت بطلبات للحصول على ترددات وإنشاءأبراج محمول جديدة، مطالبا الشركات بضرورة تحسين تغطية خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية.

> وأضاف القاضي، أن هناك تحسن كبير في العلاقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، منوها إلى أن العلاقة بين الشركات تطورت بشكل كبير، مؤكدا على دور كل جهة في إنهاء النزاع بشكل كبير، وقال “المصرية للاتصالات عليها تقديم خدماتها وشركات المحمول عليها تحسين خدماتها”.

> وحول خدمات الجيل الرابع وموعد طرحها،أكد الوزيرأن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في استثمارات قطاع الاتصالات، منوها إلى أن طرح خدمات الجيل الرابع يتوقف على إتاحة ترددات جديدة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا لإتاحة الترددات للجيل الرابع خلال الربع الأول أو الثاني للعام المقبل.

> وقال “ترددات الجيل الرابع سيتم طرحها عبر مزايدة علنية أمام جميع الشركات، عقبدراسة هذا الأمر مع الشركات لمعرفة احتياجاتهم”، متوقعا طرحها أواخر 2016.