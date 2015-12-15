خالد صلاح لـ"أحمد موسى":"مرضتش أنشرلك ولا قفا..ولو واصلت التدنى سأرد بقوة"

رد الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على تطاول وتهديدات أحمد موسى بحق الجريدة وشخصه، محذراً :"أحمد موسى يعلم جيدأ اننى أمتلك معلومات خطيرة جداً ضده، وإذا واصل التدنى والتطاول ضدى لمجرد أننى قمت باستضافة خالد يوسف فى برنامجى، فعليه أن يعلم أننى سأقف له بالمرصاد وبقوة أكثر بكثير مما يتصور".

وقال رئيس تحرير اليوم السابع ببرنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، لـ"موسى":"أفتكر لما كنت بتعيطلنا عشان نصالحك على أسامة الغزالى حرب علشان ما تتحبسش ، وأفتكر طلعناك إزاى وعملنا إيه وكنت بتعيط إزاى".

وتابع :"إذا كنت تدافع عن حزب النور الآن، أفتكر أننا رفضنا ننشرلك ولا قفا من اللى أخدتهم ..عيب عليك.. اكبر.. وعد إلى الحق لأن انت برضه مش قدنا، وهاتعرف هأعمل ايه".

خالد صلاح بـ"آخر النهار": الحملة التى يتعرض لها خالد يوسف خارجة عن الأخلاقيات.. أحمد موسى نفسه لم يتأكد من صحة الصور فلماذا عرضها ؟.. ويخاطب الإعلامى : لماذا وصلنا لهذا الانحطاط ..هل تعمل مع الإخوان؟