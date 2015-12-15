فيديو | أحمد موسى: خالد يوسف صاحبي.. و«صلاح» أول من نشر فيديوهاته في «اليوم السابع»

رد الإعلامي أحمد موسى ، على مهاجميه بعد أن وجهوا له انتقادات عقب نشره صورًا للنائب البرلماني والمخرج خالد يوسف مع سيدات، مضيفًا: «خالد يوسف صديقي وكان يتحدث معي خلال فترة الانتخابات البرلمانية وليس بيننا أي خلافات».

وأضاف «موسي»، ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «قضية فضائح خالد يوسف نشرت فى أكثر من موقع ومنها اليوم السابع، وهو أول من نشر هذه القضية، لماذا تم استهداف أحمد موسى، وصدى البلد؟!».

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وأكد أن «الجهات الفنية هي التي ستكشف حقيقة صور خالد يوسف والأمر متروك أمام القضاء»، مضيفًا: «خالد يوسف كلمني، وإحنا صحاب، ولو بتكلم على حد بتكلم في وشه، ومفيش على راسي بطحة، وأنا نشرت الصور دي عشان وقف معانا فى 30 يونيو، ومش كل الطير اللي يتاكل لحمه».