بالفيديو والصور - تيفو هوليوود.. مشاهد سينمائية في مدرجات كرة القدم

"باستطاعة المرء أن يغير أي شيء. وجهه، بيته، عائلته، حبيبته، دينه. لكن هناك شيء ما لا يستطيع تغييره، شغفه".

اقتباس من الفيلم الأرجنتيني The secret in their eyes

لا توجد كلمات أفضل من المذكورة لوصف عمق علاقة المشجع بكرة القدم عامة وفريقه خاصة، ومجموعات الأولتراس تحديدا.. هي ربما حالة "سينمائية" نراها كثيرا في الأفلام الرومانسية.

نرصد في هذا التقرير مشاهد سينمائية شهيرة استعان بها جمهور كرة القدم للتعبير عن حالات مختلفة، أما عن تعلقه بفريقه أو توجيه الإهانات للخصم.

1-The good, The bad and The ugly

تدور قصة الفيلم حول 3 رجال يتنافسون خلال الحرب الأهلية على ثروة من الذهب مدفونة وسط فوضى عنيفة من الاشتباكات المسلحة والشنق ومعسكرات الاعتقال.

تزين مدرج الافريقي التونسي في هذا اليوم ضد الترجي بلوحة مستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير مع اقتباس بعض العبارات من الفيلم: "في هذا العالم هناك نوعين من الأصدقاء" "سأنام أفضل وأنا أعرف أن صديقي الطيب سيكون في صفي ليحميني".

2- Scarface

توني مونتانا. هو الشخصية المرسومة في لوحة "ستاندر لياج" البلجيكي والمأخوذة من الفيلم الشهير لآل باتشينو مع رسالة "قل مرحبا لاسوأ أعدائك" مقتبسة من الفيلم وموجهة لفريق اندرلخت الذي كان الخصم هذه المرة في واحدة من المباريات المحلية الكبرى في بلجيكا.

رسالة مونتانا الأصلية في الفيلم كانت "قل مرحبا لصديقي الصغير".. وصديقه الصغير هنا لم يكن بشريا في حقيقة الأمر، بل كان رشاش آلي عيار M16 مزود بقاذف قنابل صوبه مونتانا نحو أعدائه في المشهد الشهير الذي قتلهم فيه جميعا.

3- Star Wars

الملحمة السينمائية الفضائية ظهرت في مدرج سسكا صوفيا البلغاري مع لوحة كبيرة لفارس الجيداي البطل "دارث فادر" مع موسيقى "المسيرة الامبراطورية" في الخلفية التي غنى معها الجمهور لفريقهم في مشهد مهيب حقا.

الغرض كان واضحا.. "دارث فادر" ممثلا في فريق سسكا صوفيا يقود المسيرة ومن خلفه جيشه وهو جمهور الفريق هنا الذي حمل أقنعة الجنود لإرهاب الفريق الخصم، وتزامنا أيضا مع أحداث أجزاء الفيلم الذي يبدأ عرضه في السينما هذا في ديسمبر الجاري.

4- The Dark Knight

الشخصية التي طغت على ظهور "باتمان" في السلسلة الشهيرة لروعة أداء ممثلها الراحل "هيث ليدجر" وجدت مكانها هذه المرة في المدرجات المصرية.

مدرج "وايت نايتس" المحسوب على نادي الزمالك مع رسالة "قم بالخداع، استخدم كل الكروت المتاحة أمامك، لا تجعل الفرصة تفوتك، احذو حذو الجوكر."

5- SAW

"مرحبا اوبي. أريد أن ألعب معك لعبة. لسنوات عديدة كنت تحرق جميع من حولك بكذبك وغشك. الآن لديك الفرصة لتخليص نفسك مما فعلته سابقا بمن حولك بأن تلعب لعبتي أنا.

تذكر اوبي.. ريثما تقع في الجحيم، وحده الشيطان بإمكانه مساعدتك"

جاء الصوت الغليظ من داخل شريط الكاسيت متحدثا بهذه الكلمات التي تحمل نبرتي الرعب والتهديد من القاتل المتسلسل إلى ضحيته الجديدة "اوبي"، وهو تحديدا ما لجأ إليه جمهور ميلان.

أهلا بك في سان سيرو.. أهلا بك في ديربي ميلان. هنا كراهية الخصم تأتي قبل مساندتك لفريقك.

"عندما تكون في الجحيم وحده الشيطان بإمكانه انقاذك"

رسالة كراهية وتهديد صريحة وجهها مدرج ميلان الجنوبي معقل مجموعات الاولتراس إلى الجار والعدو اللدود صاحب القميص الأزرق والأسود. اقتباس رائع وفكرة جيدة إذا كنت ترغب في إرهاب خصمك جاءت من الجزء الثاني لسلسلة افلام الرعب والإثارة الأمريكية.

6- Batman & Robin

لم يكن أكثر الأفلام التي تتناول شخصية "الرجل الوطواط" نجاحا، لكن بطلي الفيلم كانا ابطال من جديد خارج قاعات السينما في لوحة لجماهير بايرن ميونيخ التي عبرت عن إعجابها بنجمي الفريق آرين روبين وفرانك ريبيري مع رسالة "باتمان وروبين الحقيقيين".

7- 300

الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة 18 في تاريخه.. ليس هناك مناسبة أفضل من ذلك لرفع لوحة تعكس سيطرة الفريق على الكرة المحلية.

اسطورة اليونانية تجسدت في الملك ليونايدس وقوة من 300 جندي شجاع من خيرة جنود مدينة سبارتا وقفوا في وجه جيش الاحتلال الفارسي بقيادة الملك زيركيس و 100 ألف من الجند رسمها بإبداع "اولتراس وينرز" التابعة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الفريق ضد اولمبيك خريبكة في الدوري المحلي في حضور ما يقرب من 67 ألف مشجع.

وبالحديث عن عمق العلاقة بين المشجع وفريقه فالأمر هنا يبدو جليا تماما بين مجموعة الوينرز ولاعبو الوداد الذين قاموا برفع "بانر" المجموعة قبيل انطلاق المباراة في لقطة لا تعني سوى كل التقدير والاحترام للجمهور.

8- The Godfather

سلسلة أفلام حرب العصابات الإيطالية أشهر من أن نتحدث عنها. ظهرت هذه المرة في لوحة رسمها جمهور جالاتاسراي التركي مع رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي "اطع سيدك".