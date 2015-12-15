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نائب برلماني يتبرع بمستحقاته المالية لصندوق تحيا مصر

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نائب برلماني يتبرع بمستحقاته المالية لصندوق تحيا مصر نائب برلماني يتبرع بمستحقاته المالية لصندوق تحيا مصر

فرج عامر

أعلن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، تبرع النائب فرج عامر، بكامل المستحقات المالية المقررة له كنائب برلماني لصندوق تحيا ، وتعتبر هذه الحالة الأولى في هذا الخصوص.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، انتظام سير العمل داخل الأمانه العامة لمجلس النواب واستخراج معظم بطاقات العضوية لنواب المرحلة الأولى والثانية، لافتاً إلى انتهاء الأمانة العامة لمجلس النواب من استخراج بطاقات عضوية لعدد 554 عضواً وتبقى عضو واحد.

وأشار أكد الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن الأمانة العامة تنتظر الانتهاء من جولة الإعادة للدوائر المؤجلة وعدد نوابها 13 نائبًا، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين من  رئيس الجمهورية، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهم.

وأوضح سعد، أن الأمانة العامة لمجلس النواب مؤسسة قادرة وتتمتع بالكفاءة وتتحلى بأفضل العناصر والخبرات البرلمانية، وهي مستمرة في أداء عملها على أفضل وأكمل وجه. ولفت سعد، إلى أن مكتب ياسر نصار المحامى للاستشارات القانونية، قام بتقديم عدد 650 اشتراك مجانى لموقع التشريعات والأحكام القضائية كنوع من الدعم الفنى من ياسر نصار للسادة النواب والسلطة التشريعية.

 

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