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نشرة ONA للفضائيات | شعبي إف أم تتبني مواهب جديدة.. وأسامة هيكل يلتقي وفد الصحفيين الأفارقة

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نشرة ONA للفضائيات

إعداد – انجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

 

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وفدًا من الصحفيين الأفارقة.
> في بداية اللقاء رحب هيكل بالوفد موضحًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعد أكبر مناطق البث في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما استعرض أهم الأنشطة التي تقدمها المدينة سواء الإنتاج الدرامي أو تصوير الأعمال الدرامية إلي جانب الخدمات التي تقدمها المدينة الخاصة باستديوهات المونتاج والصوت إضافة إلى الجانب التعليمي والتدريبي المتمثل في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتي تضم دراسات متعددة في مجالات الإعلام ..للمزيد

أسامة هيكل

 

 

تنظم إذاعة شعبي اف ام مسابقة شهرية خاصة بشباب مذيعي راديو الانترنت وشباب طلبة الإعلام وكل من يرغب في اكتشاف قدراته الإذاعية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الجديد، ويكون على المتسابقين إرسال جزء من برنامج لايتعدى ثلاث دقائق مرفق به بيانات اسم البرنامج والهدف منه وسبب اختيار اسم البرنامج، ز ترسل الطلبات علي البريد الاليكتروني لإذاعة شعبي اف ام ( sha3byfm95@sha3byfm95.com ) ، أو الصفحة الرسمية لإذاعة شعبي اف ام في موعد أقصاه أول عشرة أيام من كل شهر..للمزيد

إذاعة راديو – تعبيرية

 

 

تحل، مساء اليوم، المستشارة تهاني الجبالي مؤسس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، ضيفة على برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، للحديث عن تكتل دعم الدولة المزمع تكونيه في البرلمان ليمثل كتلة الأغلبية، وتتحدث عن تشكيل لجان المجلس..للمزيد

المستشارة تهاني الجبالي – أرشيفية

 

يحل، اليوم الثلاثاء،  المخرج داوود عبد السيد، ضيفًا على برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، في أول ظهور تليفزيوني له بعد غياب،  في تمام التاسعة مساءا، في حوار خاص عن أعماله الفنية..للمزيد

داوود-عبدالسيد

داوود عبدالسيد

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أونا

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