إصابة طالبين بحالات تسمم أثناء اليوم الدراسي في الدقهلية

استقبلت مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، طالبين بمدرسة الخليفة المأمون الابتدائية بقرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهما أحد أنواع العصير.

وكان اللواء عاصم حمزة مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من النقيب عبدالكريم لملوم قائد حرس مستشفى الطوارئ، يفيد بوصول الطالبين «أحمد على يوسف»، 9 سنوات، و«مهند عبد الناصر إبراهيم»، 9 سنوات، مصابين بحالة تسمم.

وقال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطورائ، إن الطلاب مصابين بحالة تسمم، وتم عمل غسيل معوي لهما مع أخذ الأدوية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.