هذه هي أجمل مكياجات النجمات لعام 2015

تعتمد النجمات صيحات جمالية عديدة، تتحوّل إلى موضة في عالم الجمال. اخترنا لك أجمل مكياجات النجمات العربيات لعام 2015. تابعي الصور، واختاري المكياج الأجمل، وانتظرينا في موضوع لاحق يعرض تبدّلات مكياجات النجمات لعام 2015:

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1.أحلام: تتميز بجمالها العربي اللافت، وتشتهر بحبها للمكياج القوي. اخترنا لك هذا المكياج لأحلام لتعتمدي طريقتين أساسيتين في تكبير العين على غرارها، إذ استخدمت الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي مع الظلال المشرق تحت الحاجب.

2.نادين الراسي: أطلّت نادين الراسي في أوسكار النجوم بمكياج لافت جدّاً، أعاد تسليط الضوء على جمالها. وهي أتقنت تماماً كيفية إبراز عينيها بالأي لاينر المجنّح العريض المسحوب نحو الأعلى، مع أحمر الشفاه الأحمر الداكن، ما جعلها تعيد التاريخ الجمالي وتصبح كليوباترا العام.

3.هيفاء وهبي: اشتهرت بأنوثتها اللافتة وبجاذبيتها المميزة. كما أنّها تدرك تماماً كيفية اختيار الأساليب الجمالية المناسبة لها. وهي في أغلب الأحيان تعتمد صيحات جديدة تفاجئ الجمهور، سرعان ما تصبح اتّجاهاً جمالياً، يلتزم به محبّوها، وكذلك ناقدوها. إذا كنت تريدين اعتماد مكياج يجعلك تبدين أصغر في السن ننصحك باعتماد أسلوب هيفاء وهبي.

4.نانسي عجرم: اعتدنا رؤيتها بالمكياج الناعم الطبيعي، على الرغم من أنها في هذه الصورة تظهر بالمكياج القوي. هذا المكياج يساعد على تكبير العين وإبراز ملامح المرأة بجاذبية. أما أنت، فكيف تفضلينها؟

5. ميريام فارس: تعتمد أساليب عديدة في تطبيق المكياج. هذه الصورة تظهر خدعة تطبيق الأي لاينر لتكبير العين والاستعانة بالرموش المستعارة. وقد أحببنا اكسسوار الشعر.

6.نوال الزغبي: تحاول إبراز جمالها المميّز. وقد اعتمدت عدة أساليب مكياج كانت لافتة في هذا العام. اخترنا هذا المكياج لاعتمادها أحمر الشفاه البنفسجي، الذي يعتبر من آخر صيحات الموضة.

7.نجوى كرم: تشتهر "شمس الأغنية" نجوى كرم بصوتها اللبنانيّ وأغنياتها الوطنية؛ وها هو اسمها يرتبط مؤخّراً بالمكياج اللبناني، لما لإطلالاتها من كلاسيكيّة وجاذبية تعكسان الصورة الجمالية للسيّدة اللبنانية.

8. شيرين عبد الوهاب: اخترنا هذه الإطلالة لشيرين، إذ إنها متكاملة من حيث تسريحة الشعر القصير مع الاكسسوار الجانبي والمكياج الطبيعي الذي يبرز ملامح الوجه المناسب للبشرة السمراء.

9. اليسا: أحببنا إطلالتها بالمكياج الزهري القويّ مع أحمر الشفاه النيود. هذا الأسلوب في التركيز على العين بالمكياج يزيد من جاذبية الوجه، وتحديداً بالنسبة لاليسا التي اعتدنا رؤيتها بالمكياج السموكي الأسود.

10.غادة عبد الرازق: هذا اللوك الغريب أعجب عدداً كبيراً من محبّي غادة بأحمر الشفاه الأحمر، وهذا الشكل الغريب من الشعر. وأنت ـ سيدتي ـ هل تحبّين هذا اللوك؟

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