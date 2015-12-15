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الألوفيرا والملح لتنظيف وتطهير البشرة

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الثلاثاء 15-12-2015 15:40

قد نقتني المنظفات الكيميائية غير المناسبة لبشرتنا، فتؤدّي إلى جفاف البشرة وذبولها مع الوقت. إذاً، لِمَ لا تفكّرين في استبدال هذه المكوّنات غير المضمونة بأخرى طبيعية؟
عند استخدامك للموادّ الطبيعية، تضمنين نضارة ونظافة بشرتك وحمايتها من أيّ أضرار قد تُلحقها الموادّ الكيميائية بها؛ ولصنع منظّف منزلي سهل وسريع، ما عليك سوى تعلّم طريقة هذا المطهر الطبيعي البسيط، الذي يعتمد على الألوفيرا والملح في مكوّناته.
فالملح يساعد على تليين ونظافة البشرة، والألوفيرا تساعد على نضارة البشرة، وهو مطهّر طبيعي رائع للبشرة. إليك طريقة هذا المطهر الطبيعي.

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المكونات:
1.نصف كوب ملح
2.ربع كوب من هلام الألوفيرا
3.ربع كوب من زيت جوز الهند
4. 10 قطرات من زيت الخزامى

الطريقة:
1.امزجي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة رطبة قليلًا.
2.ضعي المزيج على بشرتك وافركيها بحركات دائرية.
3.اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
4.احتفظي بباقي المزيج في عبوة منظف قديمة، بعد غسلها وتجفيفها جيدًا.
5.ابقي العبوة مبردة في الثلاجة في أيام الصيف الحارة.

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