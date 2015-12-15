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استبدلي أحمر الشفاه الجاف ببلسم الشفاه

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الثلاثاء 15-12-2015 20:01

تحتوي أقلام أحمر الشفاه الجافة على الصبغات القوية التي قد تزيد من عمر شفاهك، وتقلل من جاذبيتها مع مرور الوقت، في حين أن مرطبات الشفاه أصبحت متوفرة بأنواع ونكهات مختلفة لتدلل شفاهك وتزيد من حيويتها ونعومتها.
لذلك على كل مراهقة أن تتجنب الإكثار من استخدام أحمر الشفاه، واستبدالها في الأيام العادية بمرطبات الشفاه المختلفة، فالنزهات الصباحية وأجواء الجامعة لن تحتاج منك سوى لطبقة من البلسم المغذي، واتركي أحمر الشفاه لسهرات نهاية الأسبوع المسائية.

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سيدتي