قطار الإسماعيلي لا يتوقف.. دهس المحلة بثلاثية

واصل قطار الإسماعيلي حصد انتصاراته في الدوري بعدما تغلب على غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدف يوم الثلاثاء.

واستضاف الإسماعيلي منافسه المحلة في ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري.

واستطاع الدراويش حصد انتصارهم الثالث على التوالي بعد تغلبه في الجولتين الماضيتين على حرس الحدود والاتحاد السكندري.

افتتح إيمانويل بناهيني أهداف المباراة للدراويش في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني اعتراض من حسني عبد ربه قائد الفريق على تبديله بكريم عبد العزيز.

ولم يجلس لاعب خط وسط الدراويش على مقاعد البدلاء بل ذهب لغرفة خلع الملابس مباشرة.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بلغت الإثارة ذروتها فسجل كريم الضو الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 86 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود بناهيني ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للدراويش في الدقيقة 90 بعد مجهود فردي مميز من توريك جبرين.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع قلص غزل المحلة النتيجة عن طريق رمضان ربيع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة يصعد بهم للمركز الثالث وله مباراتان مؤجلاتان.

فيما تجمد رصيد المحلة عند ثلاث نقاط يقبع بهم في المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب.