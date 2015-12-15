ميدو: لم أشاهد ماذا فعل ' الأسطورة ' عبدربه.. وتوقف الدوري أضر شيكابالا

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إنه لم يشاهد ماذا فعله حسني عبد ربه قائد الدراويش عقب استبداله أمام غزل المحلة.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف على غزل المحلة وارتقى للترتيب الثالث في المباراة التي شهدت استبدال عبد ربه في الدقيقة 61 ودخل محمود عبد العزيز وظهر قائد الدراويش غاضبا وترك الملعب متوجها لغرف خلع الملابس.

عبد ربه يغادر مباراة الإسماعيلي غاضبا.. ويرفض الجلوس مع البدلاء

وقال ميدو عقب المباراة عبر قناة (TEN) يوم الثلاثاء: "لم أشاهد ماذا فعل حسني عبد ربه ركزت مع الفريق فقط وطبيعي أي لاعب يتم استبداله سيغضب".

وأضاف "عبد ربه لاعب أسطورة في الإسماعيلي وأنا كمدير فني لا يوجد أي رد فعل لأنني أركز مع الفريق وأقوم بتغيير لحماية وسط الملعب لصالح الفريق فقط".

وكان ميدو قد أكد في تصريحات سابقة إنه إذا ما قام أي لاعب بالاعتراض على تغييره سيتجاهله كأنه لم يشاهد رد فعله.

وأشار ميدو "الفوز بثلاثية مهم جدا خاصة بعد التوقف الذي كسر الرتم العالي الذي وصلنا له وأضرنا كثيرا".

وتابع "بالنسبة لشيكابالا كان قد وصل لأداء عالي ومستوى فني وبدني يصل لـ65% لكنه تضرر من التوقف مثل الفريق ككل".

وأتم "الأهم تحقيق الفوز الكبير".