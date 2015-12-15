أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: لم أشاهد ماذا فعل ' الأسطورة ' عبدربه.. وتوقف الدوري أضر شيكابالا

Google+ Print
ميدو: لم أشاهد ماذا فعل ' الأسطورة ' عبدربه.. وتوقف الدوري أضر شيكابالا ميدو: لم أشاهد ماذا فعل ' الأسطورة ' عبدربه.. وتوقف الدوري أضر شيكابالا

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إنه لم يشاهد ماذا فعله حسني عبد ربه قائد الدراويش عقب استبداله أمام غزل المحلة.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف على غزل المحلة وارتقى للترتيب الثالث في المباراة التي شهدت استبدال عبد ربه في الدقيقة 61 ودخل محمود عبد العزيز وظهر قائد الدراويش غاضبا وترك الملعب متوجها لغرف خلع الملابس.

عبد ربه يغادر مباراة الإسماعيلي غاضبا.. ويرفض الجلوس مع البدلاء

وقال ميدو عقب المباراة عبر قناة (TEN) يوم الثلاثاء: "لم أشاهد ماذا فعل حسني عبد ربه ركزت مع الفريق فقط وطبيعي أي لاعب يتم استبداله سيغضب".

وأضاف "عبد ربه لاعب أسطورة في الإسماعيلي وأنا كمدير فني لا يوجد أي رد فعل لأنني أركز مع الفريق وأقوم بتغيير لحماية وسط الملعب لصالح الفريق فقط".

وكان ميدو قد أكد في تصريحات سابقة إنه إذا ما قام أي لاعب بالاعتراض على تغييره سيتجاهله كأنه لم يشاهد رد فعله.

وأشار ميدو "الفوز بثلاثية مهم جدا خاصة بعد التوقف الذي كسر الرتم العالي الذي وصلنا له وأضرنا كثيرا".

وتابع "بالنسبة لشيكابالا كان قد وصل لأداء عالي ومستوى فني وبدني يصل لـ65% لكنه تضرر من التوقف مثل الفريق ككل".

وأتم "الأهم تحقيق الفوز الكبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع