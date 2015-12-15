أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة في الجول – بتصميم ماكرون.. شاهد قميص الزمالك المؤقت

Google+ Print
صورة في الجول – بتصميم ماكرون.. شاهد قميص الزمالك المؤقت صورة في الجول – بتصميم ماكرون.. شاهد قميص الزمالك المؤقت

كشف الزمالك عن تصميم قميصه المؤقت الذي يخوض به مبارياته بالدوري المصري حتى منتصف يناير من إنتاج شركة ماكرون الإيطالية.

وظهر التصميم المؤقت الذي يلعب به مباراة حرس الحدود يوم الخميس المقبل باللون الأبيض مطبوعا عليه الخطين الحُمر اللذان يميزا الزمالك.

ويحمل شعار ماكرون في منتصف الصدر مع "ياقة" على شكل الرقم 7. كما يوجد لوجو الشركة الإيطالية على الأكمام.

وعلم FilGoal.com أن الصورة المتداولة منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لتصميم قميص الزمالك المؤقت لكنه لم يتم طباعة شعار النادي عليه حتى الآن.

واستلم الزمالك ماكينة طباعة بالليزر سيستخدمها في طباعة الأرقام وشعار الزمالك.

ومن المنتظر أن يستلم الزمالك تصميمات قميصه الجديد الذي سيكمل به الموسم منتصف يناير.

مما يعني أن الزمالك سيلعب بهذا القميص مباراة حرس الحدود يوم 17 ديسمبر وطلائع الجيش يوم 20 ديسمبر وغزل المحلة يوم 23 ديسمبر وبتروجيت والمقاصة والداخلية وإنبي.

وفي حالة وصول القميص الجديد في موعده يوم 15 يناير سيظهر أمام طلائع الجيش يوم 17 يناير 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع