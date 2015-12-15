صورة في الجول – بتصميم ماكرون.. شاهد قميص الزمالك المؤقت

كشف الزمالك عن تصميم قميصه المؤقت الذي يخوض به مبارياته بالدوري المصري حتى منتصف يناير من إنتاج شركة ماكرون الإيطالية.

وظهر التصميم المؤقت الذي يلعب به مباراة حرس الحدود يوم الخميس المقبل باللون الأبيض مطبوعا عليه الخطين الحُمر اللذان يميزا الزمالك.

ويحمل شعار ماكرون في منتصف الصدر مع "ياقة" على شكل الرقم 7. كما يوجد لوجو الشركة الإيطالية على الأكمام.

وعلم FilGoal.com أن الصورة المتداولة منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لتصميم قميص الزمالك المؤقت لكنه لم يتم طباعة شعار النادي عليه حتى الآن.

واستلم الزمالك ماكينة طباعة بالليزر سيستخدمها في طباعة الأرقام وشعار الزمالك.

ومن المنتظر أن يستلم الزمالك تصميمات قميصه الجديد الذي سيكمل به الموسم منتصف يناير.

مما يعني أن الزمالك سيلعب بهذا القميص مباراة حرس الحدود يوم 17 ديسمبر وطلائع الجيش يوم 20 ديسمبر وغزل المحلة يوم 23 ديسمبر وبتروجيت والمقاصة والداخلية وإنبي.

وفي حالة وصول القميص الجديد في موعده يوم 15 يناير سيظهر أمام طلائع الجيش يوم 17 يناير 2016.