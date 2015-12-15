بناهيني يرد على اهتمام الزمالك بضمه

أكد الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم فريق الإسماعيلي أنه لا يمتلك أي عروض احتراف خارج مصر في الوقت الحالي.

وقال بناهيني: "لا يوجد أي عروض لي في الوقت الحالي، ولا أعلم شيئًا عما يتردد بشأن اهتمام الزمالك بضمي".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "أعد جماهير الإسماعيلي ببذل أقصى جهد وإحراز المزيد من الأهداف، بشرط أن ينتظم الدوري دون توقفات".

وأشار المهاجم الغاني إلى أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي يتحدث مع اللاعبين دائمًا، ويحفزهم للفوز بكل مباراة.

وسجل بناهيني هدفين ليقود الإسماعيلي للفوز على غزل المحلة 3-1، ويرفع رصيد الدراويش إلى 13 نقطة في المركز الثالث.