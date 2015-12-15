«مبروك لمصر» احتفالية كبرى بمناسبة انتهاء الاستحقاق الثالث

بدأت احتفالية كبرى لعدد من القوي السياسية الممثلة في البرلمان القادم، مساء اليوم، وذلك بمناسبة انتهاء الاستحقاق الثالث وإنجاز خارطة الطريق بنجاح تحت شعار “مبروك لمصر”.

وبدأ المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، حديثه بتهنئة الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء خارطة الطريق والاستحقاق الثالث، واصفًا الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالعرس الديمقراطي، مضيفًا أن القوى السياسية واقفة وقفة الرجل الواحد من أجل مصر.

وأشاد الفضالي خلال المؤتمر، بالشعب المصري لأنه البطل الحقيقي بعد انتصاره في الانتخابات، مؤكدًا أن مصر أصبحت خالية تمامًا من تجار الدين وأصحاب المصالح. وتابع “تحية للرئيس السيسي سبب سعادة الشعب المصري بعد إصراره على انجازه العديد من المشاريع الهامة خلال الانتخابات البرلمانية”.

وأشاد رئيس حزب الوفد بالانتخابات البرلمانية التي خلت من كافة مظاهر العنف والخروح عن القانون مقارنة بالانتخابات الأخيرة، التي شهدتها مصر قبل ثورتي 30 يونية و25 يناير. ووجه البدوي الشكر للمستشار أحمد الفضالي مؤسس تيار الاستقلال وصاحب دعوة رموز القوي الوطنية والسياسية الذين حضرو المؤتمر.

حضر الحفل عدد من رجال القوي السياسية والإعلام كان أبرزهم، الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، والبرلماني سعيد حساسين والإعلامي وائل الإبراشي، توفيق عكاشة وتامر أمين.

المراسل: عمر جمال