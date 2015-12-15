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العسيرى: التحالف الإسلامى لمحاربة الارهاب الذى أساء للدول الإسلامية

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العسيرى: التحالف الإسلامى لمحاربة الارهاب الذى أساء للدول الإسلامية العسيرى: التحالف الإسلامى لمحاربة الارهاب الذى أساء للدول الإسلامية

>أكد العقيد الركن أحمد العسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربية ،أن الغرض من إنشاء التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب الذى أعلن عنه بالأمس سمو الشيخ محمد بن سلمان ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى هو محاربة الإرهاب وأن الإعلام والنية موجودة عند الدول المنضمة للتحالف فيه ولكن لا يزال هناك عمل فى التجهيز لمركز عمليات مشترك لوضع الأطر وآليات العمل .

وعن التنسيق بين والسعودية قال العسيرى فى تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودى بالقاهرة انهما الدولتين الأساسيتين والمحوريتين فى المنطقة وذات ثقل سياسى وعسكرى ومن الطبيعى أن يكون التنسيق بينهما أساسى فى أى تحالف ٠

وعن الهدنة فى اليمن قال هناك اختراقات حدثت بعد إعلان الهدنة وقلنا انه سيتم الرد على الاختراقات التى استمرت على الحدود وأحيطت الأمم المتحدة علما بهذا الأمر، مشددا على أن قوات التحالف لديها التزام عسكرى بالرد على أى اختراقات ٠

وبالنسبة لعملية إعادة الأمل فى اليمن، قال العسيرى انه كان بها ثلاثة مناحى عسكرية وإنسانية وسياسية اليمنية فى عدن الآن وهناك جانب سياسى وتم تنفيذ جانب انسانى بها وأن العملية متوقفة فى إطار الهدنة وهناك تقرير بالعمليات الإنسانية ٠

وفيما يتعلق بالتحالف الذى أعلن عنه ولى ولى العهد السعودى امس قال العسيرى انه تحالف إسلامى لمحاربة الإرهاب، الهدف منه تضافر الجهود وتنسيقها بين الدول الإسلامية المتضررة أصلا من الإرهاب، لمحاربة الإرهاب وهى معنية بمحاربة الإرهاب .

وقال العسيرى، إنه على إيران أن تكف أعمالها التى تدعم الإرهاب فى سوريا واليمن وعليها أن تكف يديها عن الدول العربية
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مصر 365

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