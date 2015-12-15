في_إنجلترا – الأسبوع الـ16 – مفاجأة ' الكريز ' .. 3 مباريات قاتلة وتشك الذهبي

عاد ليستر سيتي لقمة الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف ليواصل معاناة كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، فيما عبر أرسنال منافسه أستون فيلا بسهولة بهدفين دون رد.

في الوقت ذاته اقتنص ليفربول تعادلا قاتلا في الدقيقة الأخيرة أمام وست بروميتش ليتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.

وبذات الطريقة فاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي بهدفين لهدف بعدما استقبل الأول هدف التعادل في الدقيقة 90 لكنه سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسقط توتنام للمرة الثانية فقط خلال الموسم الجاري وللمرة الأولى منذ الجولة الأولى أمام نيوكاسل بهدفين لهدف، بعدما سجل الأخير أيضا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

فيما استمرت مفاجآت بورنموث أو الفريق الملقب بالـ"كريز" بعدما فاز على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 22 هدفا، ولم يكن هناك أي أهداف عكسية، فيما احتسبت ركلة جزاء واحدة فقط تم إحرازها بنجاح.

تم إشهار البطاقات الصفراء 18 مرة وهو أقل رقم حتى الآن في الموسم الحالي.

فيما لم تكن هناك أي حالة طرد للجولة الثانية على التوالي وهو رقم يتحقق لأول مرة خلال الموسم الجاري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

للأسبوع الثاني على التوالي واصل بورنموث انتصاراته المفاجئة وتلك المرة كان الدور على مانشستر يونايتد.

الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي تغلب في الجولة الماضية على تشيلسي في معقله ستامفورد بريدج.

واستطاع تلك المرة الفوز على أحد كبار الدوري مرة أخرى ليواصل حملته لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء في المسابقة وعدم الهبوط.

وكانت عقب المباراة هناك لقطة رائعة حينما التف لاعبو الفريق مع هاري أرتير للاحتفال بالانتصار معه بعد إصراره على المشاركة في المباراة رغم وفاة نجلته.

أسوأ فريق

مانشستر يونايتد استمر في أدائه السيئ خلال الموسم الجاري وتقهقر للمركز الرابع وبفارق ست نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

ولم يعرف فريق المدرب لويس فان جال الفوز في الدوري الإنجليزي منذ الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي أي ما يقرب من شهر كامل بعدما تعادل مرتين وهُزم في المباراة الأخيرة.

أكبر نتيجة

لم يكن هناك نتائج كبيرة خلال تلك الجولة ولكن كان أكبر فارق بين أي فريقين هو فوز أرسنال بهدفين دون رد على أستون فيلا.

مدرب الجولة

نجح إيدي هوي المدير الفني لبورنموث في مواصلة نتائجه الجيدة مع بورنموث بعد قيادته الفريق للفوز على مانشستر يونايتد.

كما أن المدير الفني الإنجليزي نجح في أن يواصل نتائجه الجيدة مع بورنموث خلال الشهر الأخير فقد تعادل مرتين أمام سوانزي وإيفرتون وفاز مرتين على تشيلسي ومانشستر يونايتد.

لاعب الجولة

من جديد واصل رياض محرز تألقه مع ليستر سيتي خلال الموسم الجاري فقد سجل هدفا رائعا بعدما تلاعب بسيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي، وصنع آخر لجيمي فاردي ليقود فريقه للانتصار على الزرق والعودة لقمة الدوري.

ورفع محرز رصيده من الأهداف إلى 11 ليكون ثالث هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

هذا بالإضافة لكونه ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الموسم الجاري بواقع سبعة.

رقم الجولة

نجح بيتر تشك حارس مرمى أرسنال في معادلة رقم ديفيد جيمس ليصبح أكثر حارس في تاريخ الدوري الإنجليزي يحافظ على نظافة شباكه في 169 مباراة.

معلومة الجولة

تشيلسي خسر تسع مباريات أو أكثر في أول 16 جولة من الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1979-1978 وهو الذي هبط فيه آنذاك بعد احتلال المركز الأخير.

فريق الجولة

في حراسة المرمى: جاك بوتلاند

في الدفاع: ألان نيوم- لوران كوتشيلني- سيمون فرانسيس- ليتون باينز

في الوسط: رياض محرز- مسعود أوزيل- جوشوا كينج- يوهان كاباي

في الهجوم: جيمي فاردي- ألكسندر ميتروفيتش