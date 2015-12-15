تقرير – سانشيز بديل رونالدو في ريال مدريد

مازال ريال مدريد يبحث عن بديل لنجمه كريستيانو رونالدو لمواجهة احتمالية رحيله خلال الصيف المقبل وتلك المرة الهدف هو أليكسيس سانشيز.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن رونالدو يقضي موسمه الأخير مع الفريق الملكي وأنه يرغب في الرحيل للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية في تقرير لها إلى أن ريال مدريد يرى لاعب أرسنال سانشيز هو البديل المناسب لرونالدو حال رحيل البرتغالي.

وأوضحت بأن فريق العاصمة الإسبانية يرى سانشيز لاعبا رائعا يستطيع تقديم الإضافة لتشكيل الفريق بالإضافة لخبرته في الدوري الإسباني بعدما لعب لبرشلونة لثلاث سنوات.

ولكن على الرغم من ذلك فقد شدد التقرير بأن ريال مدريد حال تقدمه بعرض فعليه أن يكون مغريا من أجل إقناع إدارة أرسنال بالتخلي عن لاعبه التشيلي.