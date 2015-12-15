أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير – سانشيز بديل رونالدو في ريال مدريد

Google+ Print
تقرير – سانشيز بديل رونالدو في ريال مدريد تقرير – سانشيز بديل رونالدو في ريال مدريد

مازال ريال مدريد يبحث عن بديل لنجمه كريستيانو رونالدو لمواجهة احتمالية رحيله خلال الصيف المقبل وتلك المرة الهدف هو أليكسيس سانشيز.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن رونالدو يقضي موسمه الأخير مع الفريق الملكي وأنه يرغب في الرحيل للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية في تقرير لها إلى أن ريال مدريد يرى لاعب أرسنال سانشيز هو البديل المناسب لرونالدو حال رحيل البرتغالي.

وأوضحت بأن فريق العاصمة الإسبانية يرى سانشيز لاعبا رائعا يستطيع تقديم الإضافة لتشكيل الفريق بالإضافة لخبرته في الدوري الإسباني بعدما لعب لبرشلونة لثلاث سنوات.

ولكن على الرغم من ذلك فقد شدد التقرير بأن ريال مدريد حال تقدمه بعرض فعليه أن يكون مغريا من أجل إقناع إدارة أرسنال بالتخلي عن لاعبه التشيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع