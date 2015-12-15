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صور| وفد من «التعليم» يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر‎

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صور| وفد من «التعليم» يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر‎ صور| وفد من «التعليم» يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر‎

الزيارة التفقدية للوفد

 

زار وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشفى شفاء​ ​الأورمان لعلاج السرطان، والتي يجري العمل على إنشائها بمدينة طيبة شمال المحافظة.

وضم الوفد الزائر مديري إدارات البيئة والسكان والعلاقات العامة والاتصال السياسي والتعليم الابتدائىي والإعدادي والثانوي والخدمات والوظائف الإشرافية.

واستمع الوفد لشرح مفصل من مصطفى زمزم المستشار الإعلامي للأورمان عن مراحل إنشاء المستشفي وخطة العمل بها. وتأتي زيارة الوفد في إطار دعم العمل لاستكمال المستشفى وفي إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وحث وكيل وزارة التربية والتعليم طلاب المدارس على زيارة المستشفى الذي يقام على أرض مدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

 

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