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ننشر نص البيان المشترك للاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي

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ننشر نص البيان المشترك للاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي ننشر نص البيان المشترك للاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي

 

رئيس الوزراء وولي ولي العهد السعودي – أرشيفية

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،  الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي، وذلك  استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين جمهورية العربية والمملكة العربية ، وعملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/2015م الموافق 29/1/1436هـ, والقاضي في البند (ثالثاً) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين؛ و بحضور أعضائه من الجانبين.

واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع على سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما، كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ2/12/2015م الموافق20/2/1437هـ، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.

 

وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في المملكة العربية السعودية.

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