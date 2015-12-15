تعيين عادل محجوب رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للمطارات لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بصفته رئيسًا للجمعية العامة للشركة المصرية للمطارات قرارًا بتكليف الطيار عادل محجوب رئيسًا للشركة المصرية للمطارات لمدة 3 سنوات تبدأ من 12 ديسمبر الجارى.

وجاء في القرار : ” يُكلف الطيار عادل عبد العزيز محجوب للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات ولحين استكمال باقي إجراءات التعيين تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة”.

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة الشركة بكل من الدكتور عادل رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، ومحمد السعيد زكى عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة، واللواء وائل مصطفي عبد الرازق مدير مصلحة أمن الموانئ، والعميد مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس الشعبة الهندسية بالقوات الجوية .

وتضمن القرار أيضا، المهندس محمد بدر محمد بدر رئيس قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، ومحمد حسن على مدير إدارة الأمن، ورضا السيد على محاسب بالقطاع المالى، وأيمن إبراهيم المعاملى كبير محامين بدرجة مدير عام، وحسنى عبد الخالق على رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .