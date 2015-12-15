المتحدث باسم قوات التحالف العربية: نعمل على تطوير التعاون العسكرى مع مصر

قال العقيد الركن أحمد بن حسن العسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف العربية، إن التعاون العسكرى بين مصر والسعودية قديم ويتم تطويره ودفعه للأمام والأوضاع ستكون أفضل، مؤكدا أن الدولتين محوريتين فى المنطقة ومن الطبيعى أن يكون التنسيق بينهم أساسى للمنطقة.

وحول الأوضاع فى اليمن، أكد فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع التنسيقى الثانى بين مصر والسعودية، أنه كان هناك اختراقات موجودة من إعلان الهدنة وأى اختراق يتم الرد عليه، وتم عمل تقرير بذلك وأحيطت الأمم المتحدة بذلك، موضحا أن المباحثات جارية حول تحرير تعز.

وأوضح أن التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب يهدف لتضافر الجهود بين الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب والتأكيد على أنها المتضررة من الإرهاب ولابد من محاربته، موضحا أن أكبر خدمة ممكن أن تقدمها إيران هى أن تكف أذاها عن الدول العربية والإسلامية .