رئيس الوزراء: جولة ثالثة من الاجتماع التنسيقى مع السعودية 5 يناير المقبل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الاجتماع التنسيقى الثانى اليوم مع السعودية كان وديا، وتم الاتفاق على عدد من من المشروعات ومنها توفير مواد للطاقة، موضحا أن الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير المقبل فى المملكة العربية السعودية، وأن هناك اجتماعات دورية ما بين 15 إلى 20 يوما تتضمن عدد من المناقشات لمشروعات بين البلدين مازالت فى حيز التنفيذ.

وأضاف فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية وحول الوديعة التى تتفاوض عليها مصر مع السعودية والتى يجرى المحادثات بشأنها، أن المناقشات بها مازالت جارية، وأن الجانب السعودى أبدى اهتمامه بالمشروعات التى عرضتها مصر فى عدد من المجالات.

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