رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية: 70% من الشبكة أنشئ عام 1920

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الإسكندرية استطاعت التغلب على مشكلة مياه الأمطار فى النوة السابقة، بسبب الجهود المبذولة منذ موجة الغرق الأولى بالإسكندرية بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظة ووزارة الرى، مشيرا إلى أن 70% من الشبكة الحالية قديم، وأنشئ عام 1920، ولم يتم تجديده إلى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بمقر الشركة بالإسكندرية، بحضور قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقيادات التنفيذية بها، لاستعراض ما نفذته الشركة خلال الفترة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، حيث أكد التزام الشركة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى زيارته الأخيرة إلى الإسكندرية، تحت إشراف القوات المسلحة، حيث قامت الشركة بحل مشكلة غرق منطقة كارفور.

وتابع اللواء محمود نافع أنه جار العمل على مشرع عاجل لحل المشكلة هناك، وكذلك حل الأزمة أمام فندق ازور ومواجهة تعطل حط السيوف لرفع مياه الصرف، وكذلك العمل أسفل كوبرى المندرة، لتوسعته ورفع كفاءته وفتح المصبات المغلقة وعددها 12 مصبا.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات أمام الشركة، أهمها أن الشبكة قديمة حيث أنشأت عام 1920، وتصل نسبة القديم منها إلى 70% من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى البناء المخالف والتغيرات المناخية وإغلاق موقع 9 ن، للتخلص من المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه حاليا تتم دراسة إعادة فتح الموقع مرة أخرى مع مراعاة احتياجات الأهالى بالمنطقة، لإعادة إنشاء الموقع.

كما أوضح أن التحدى الآخر أمام الشركة يتمثل فى أن الإسكندرية بها 50% من الصناعات، وهو ما يمثل عبئا على الشبكة لصرف مخلفات تلك الشركات، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين فى إلقاء مواد صلبة فى شبكات الصرف الصحى، كما أشار إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمحافظة، مما أثر على الشبكة.

وأشار "نافع" إلى أن أزمة الغرق الأولى كانت بسبب زيادة كمية الأمطار عن الطبيعى، بالإضافة إلى قرارات سابقة لمحافظين سابقين فى ضم شبكة تصريف الأمطار على شبكة الصرف الصحى مما أثر على كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وأوضح أن استثمارات وأصول الشركة تصل إلى 11 مليار جنيه، وتغطى الشركة مساحة 4313 كيلومترا تمثل امتداد الشبكة بأنحاء الإسكندرية وتشمل الشركة 143 محطة و18 محطة معالجة، كما يوجد بالمحافظة 120 ألف مطبق و200 ألف شنيشة لصرف المياه، وتستوعب الشبة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، وحوالى 1.7 مليون متر مكعب فى زمن من نصف ساعة إلى ساعة.