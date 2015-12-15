فيديو | بعد 10 سنوات.. خروج «عبد ربه» غاضبًا من «ميدو» يثأر لحسن شحاتة

غادر حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي مباراة فريقه التي تقام يوم الثلاثاء، أمام غزل المحلة غاضبا بعد تبديله خلالها، ليعيد للأذهان واقعة ميدو ومدرب المنتخب الوطني السابق حسن شحاته في مباراة السنغال في أمم أفريقيا 2006.

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واستضاف الإسماعيلي منافسه غزل المحلة في إطار الجولة الثامنة من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية، وقرر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق إخراج عبد ربه ومشاركة محمود عبد العزيز.

وظهر الغضب على وجه قائد الدراويش أثناء استبداله مما جعله يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء مع باقي اللاعبين فور استبداله، وذهب عبد ربه مباشرة لغرفة خلع الملابس بسبب استيائه من تبديله.

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