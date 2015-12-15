الأمم المتحدة ترفض هجمات الفلسطينيين على اسرائيليين مع إدانة عنف اسرائيل

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها البالغ حيال موجة الهجمات غير المقبولة التى يشنها فلسطينيون على اسرائيليين، إلا أنها انتقدت السلطات الاسرائيلية بسبب "الاستخدام المفرط للقوة" فى الرد على تلك الهجمات.

وصرحت سيسيل بويلى المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لا نزال نشعر بالقلق البالغ بشان العنف المستمر فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وفى اسرائيل".

واضافت "ندعو القادة الاسرائيليين والفلسطينيين الى التصرف بحزم لوقف التصعيد".

وقالت انه منذ الاول من اكتوبر، ادت الهجمات التى يشنها فلسطينيون والاشتباكات شبه اليومية مع الجنود الاسرائيليين الى مقتل 117 فلسطينيا و21 اسرائيليا واميركى واريتري، كما اصيب الآلاف.

ونبهت الى انه رغم ان الاهتمام الدولى بدأ يتراجع على ما يبدو "إلا ان مستوى عمليات القتل والإصابات والإعتقالات تواصل، حيث يقتل ما معدله شخص واحد يوميا".

وقالت إن "موجة عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات غير المقبولة تستمر فى قتل واصابة اسرائيليين"، الا انها حذرت من ان "رد قوات الأمن الإسرائيلية نتج منه مقتل وإصابة من يشتبه بأنهم مهاجمون ومتظاهرين وحتى مارة".

واشارت الى انه فى منطقة اتش2 فى الخليل وحدها، قتل 16 من 17 فلسطينيا قيل انهم ضالعون فى هجمات على اسرائيليين منذ الاول من اكتوبر، كما اصيب واحد واعتقل.

واضافت "نعبر مرة اخرى عن قلقنا البالغ بشان التقارير عن استخدام القوات الاسرائيلية للقوة المفرطة".

واكدت انه "يجب ان تخضع جميع حوادث استخدام قوات تطبيق القانون للقوة التى نجم عنها الموت او الاصابة، لتحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة".

كما حذرت اسرائيل من ان "عمليات الهدم العقابية لمنازل الفلسطينيين واحتجاز جثث المهاجمين وعدم تسليمها لعائلاتهم سيزيد من تفاقم الوضع".

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