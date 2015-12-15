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فرنسا تطلق للمرة الأولى صواريخ عابرة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق

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فرنسا تطلق للمرة الأولى صواريخ عابرة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق فرنسا تطلق للمرة الأولى صواريخ عابرة على مواقع لتنظيم داعش فى العراق
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية فى باريس أن الطيران الحربى الفرنسى أطلق للمرة الأولى صواريخ عابرة جو-ارض على مواقع لتنظيم داعش أثناء غارة جوية الثلاثاء فى العراق.

وأوضحت الوزارة فى بيان "أن الغارة شنت من الإمارات العربية المتحدة والأردن، وشاركت فيها عشر طائرات مطاردة (رافال وميراج 2000) مجهزة بقنابل وبصواريخ عابرة".

وأضافت أن المقاتلات قصفت مواقع للجهاديين فى منطقة القائم بغرب العراق "تستخدم فى الوقت نفسه كمقر عام ومركز للتدريب ومستودع لوجستى" لتنظيم داعش المسلح.

ولم تدل الوزارة بأى معلومات عن سقوط قتلى او جرحى فى هذه الغارة.

وهى المرة الأولى يلجأ فيها الطيران الفرنسى إلى صواريخ عابرة منذ تدخله العسكرى ضد الجهاديين فى العراق فى سبتمبر 2014 وفى سوريا فى سبتمبر الماضى، وفق ما أوضحت هيئة الأركان.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه الصواريخ من طراز "سكالب" يتجاوز مداها القنابل مع دقة أكبر وخصوصا اذا استهدفت مواقع محصنة تقع فى مناطق مأهولة.

وأورد بيان وزارة الدفاع انه "فى موازاة هذه الضربات المخطط لها، تواصل مقاتلات قوة شامال مهمتها لدعم القوات العراقية التى تقاتل عناصر داعش على الأرض".

وكثفت فرنسا غاراتها على مواقع التنظيم المتطرف منذ اعتداءات باريس فى نوفمبر الماضى.
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