الاتحاد الأوروبى يوصى أعضاءه باستقبال لاجئين سوريين من تركيا

>اقترحت المفوضية الأوروبية على أعضائها طرقا للاستقبال الطوعى للاجئين السوريين القادمين من تركيا.

وأعلنت المفوضية اليوم الثلاثاء فى ستراسبورج أن الدول الأعضاء سيتاح لها إمكانية البت فى عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم وفقا للتطورات الراهنة، ولفتت المفوضية إلى أن الاستقبال سيكون بالنسبة للدول الأعضاء اختياريا مع الأخذ فى الاعتبار معايير مثل عدد السكان والأداء الاقتصادى ومعدلات البطالة فى كل دولة على حدة.

ومن المنتظر أن يعتمد هذا النظام على تطورات الوضع فى تركيا وعلى جهود أنقرة فى الحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبى كما تم الاتفاق عليه، وسيستفيد من هذه الخطوة النازحون من الحرب الأهلية فى سورية، ووفقا لخبراء فى المفوضية فإن هؤلاء النازحين يمكن أن يكونوا مواطنين سوريين وفلسطينيين أو لاجئين بدون جنسية.

ومن المنتظر ألا يطبق هذا النظام إلا على اللاجئين الذين تم تسجيلهم من قبل السلطات التركية قبل قمة تركيا الاتحاد الأوروبى التى عقدت فى التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، كما ينتظر ألا تزيد فترة صدور القرار بشأن استقبال لاجئين من هؤلاء عن ستة أشهر.

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