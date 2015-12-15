طرح «كَون وجبتك» بالمنافذ التموينية في الوادي الجديد‎

أكد صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، أن المديرية بدأت في طرح كون وجبتك بأسعار تبدأ من 19 : 30 جنيه للوجبة، وفقًا لمكوناتها، والتي تتضمن الحوم والأسماك والدواجن، باللإضافة للخضروات والعصائر.

وأوضح السيد أن الوجبات يتم طرحها من خلال فرع الشركة المصرية بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة بقري المحافظة، مشيرًا إلى أن جهود المديرية في الرقابة على الأسواق من خلال الحملات المستمرة، أسفرت عن تحرير 22 محضر للمخالفين من خلال سحب العينات من كافة أنواع السلع لتحليلها لبيان صلاحيتها، وذلك خلال النصف الأول من ديسمبر.