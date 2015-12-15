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محافظ الإسماعيلية: تفعيل دور البحث العلمى للوصول إلى تنمية شاملة حقيقية

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محافظ الإسماعيلية: تفعيل دور البحث العلمى للوصول إلى تنمية شاملة حقيقية محافظ الإسماعيلية: تفعيل دور البحث العلمى للوصول إلى تنمية شاملة حقيقية
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أهمية تفعيل دور البحث العلمى واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لدينا من المراكز البحثية والمؤسسات والهيئات العلمية، وتعظيم حجم الاستفادة من خبرات الأساتذة والمتخصصين فى مختلف المجالات العلمية، من أجل الوصول إلى تنمية شاملة حقيقية ومستدامة تساهم فى بناء الجديدة، وأشاد بجهود رجال العلم والعلماء وإسهاماتهم فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام مع معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحضور الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد وممثلى المركز الإقليمى لطبيعة الأرض بالإسماعيلية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لمناقشة سبل تفعيل دور البحث العلمى فى تطوير منظومة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر تحت رعاية محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الخدمات وممثلى كل الجهات المعنية.

وخلال انعقاد ورشة العمل تم استعراض ومناقشة سبل تعظيم حجم الاستفادة وتفعيل دور البحث العلمى فى مواجهة الأزمات والكوارث ومدى استفادة محافظة الإسماعيلية من الإمكانيات المتاحة على أرضها والاستفادة من تلك الإمكانيات فى مجالات مشروعات الاستثمار والتنمية المستقبلية بالمنطقة .

وفى ختام ورشة العمل تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية بين محافظ الإسماعيلية، والدكتور أبو العلا أمين رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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مصر 365

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