اكتمال جميع إجراءات إعفاء مواطني الدولة من "الشنغن"

صوت البرلمان الاوروبي اليوم بأغلبية ساحقة لصالح دولة الامارات بشأن إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول لدول منطقة الشنغن لتنتهي بذلك جميع الإجراءات الداخلية في الاتحاد الاوروبي بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة.

وصرح سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية ان دولة الامارات حصلت على 537 صوتا من مجموع 667 صوتا من البرلمانيين الحاضرين.

وقال السفير المزروعي ان هذا التصويت يؤكد على ان الاعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دول منطقة الشنغن هو إلغاء كامل وننتقل اليوم من المرحلة التنفيذية الأولية الى المرحلة التطبيقية الفعلية.

وبذلت الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا جهودا كبيرة ومباحثات معقدة خلال السنوات الثلاث الماضية لاستصدار قرار من المفوضية الأوروبية لإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة "الشنغن" ساعدها على ذلك ما حققته الدولة من مكاسب على صعيد الانفتاح الواسع على دول العالم والذي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية مع معظم الدول في مختلف قارات العالم.

ويؤكد القرار أن دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وتوجهاتها الرشيدة للمواطن وتمكينه وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة والرفاهية له ولأسرته لم يقتصر في تحقيق ذلك داخل الدولة بل سعت إلى تحقيق هذه القيم للمواطن حتى وهو خارج بلاده وليس أدل على ذلك من إصرار وزارة الخارجية على إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن لدخول دول منطقة الشنغن كأول دولة تحقق هذا الإنجاز في قارتي آسيا وأفريقيا.