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القبض على شخصين ادعيا قدرتهما على الأموال في دبي

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القبض على شخصين ادعيا قدرتهما على الأموال في دبي القبض على شخصين ادعيا قدرتهما على الأموال في دبي

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الثلاثاء، أفريقيين، "ك.ن" و"ف.ي"، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في الاحتيال على الناس عبر الادعاء بقدرتهما على مضاعفة الأموال من فئة الدولار الأميركي عن طريق غسلها بمادة كيميائية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن شرطة دبي استطاعت إلقاء القبض على المتهمين بعد تلقيها معلومات موثوقة المصدر بمحاولتهما الاحتيال على الناس، إذ قامت بتكليف أحد عناصرها بالتواصل معهما، والادعاء باستعداده إعطاءهما 150 ألف درهم مقابل تزويده بالمال المغسول.

وبينت النيابة العامة، وفقا لموقع 24 الإخباري، أن المتهمين اتفقا مع عنصر الشرطة على اللقاء وجلب المال معهما، مشيرة إلى أن المتهمين حضرا بالفعل إلى الموعد المحدد فأقدم أفراد الشرطة على مداهمة سيارتهما، وعثروا داخلها على مبالغ مالية مزورة من فئة الدولار وسائل كيماوي، ادعيا أنه يستخدم في غسل الدولارات لتصبح صالحة للاستخدام.

وأقر المتهمان في التحقيقات الشرطة لحظة القبض عليهما، أن الدولارات قاما بطباعتها على ورق عادي لتظهر وكأنها حقيقية، وأنهما يستخدمانها في عمليات النصب والاحتيال على الناس للحصول على أموال حقيقية.
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