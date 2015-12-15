رئيس جامعة بنها: إجبار الطلاب على شراء الكتب الجامعية «غير قانوني»

أكد رئيس جامعة بنها الدكتور علي شمس الدين، أنه لن يسمح بإجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعي، وأن عضو هيئة التدريس الذي سيمارس ذلك ستتم إحالته إلى الشؤون القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الفصل.

واعتبر رئيس الجامعة، خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بكلية التجارة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجبار الطلبة على شراء الكتب الجامعية، ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية، وتضر بسمعة المجتمع الجامعي.

وشدد شمس الدين، على ضرورة الانتقال من فكر الجودة والاعتماد إلى فكر المهنية في التعليم العالي وتقديم أفضل خدمة للطلاب وتحويل الأبحاث العلمية لابتكارات ومشروعات تساعد على نمو الاقتصاد القومي.

وقدم شمس الدين التهنئة للفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات واتحاد طلاب مصر, مشيرا إلى تطلع الجامعة إلى مساندة ودعم القيادات الطلابية في الأنشطة الجادة لخدمة الحياة الطلابية.