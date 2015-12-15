تعرف على أهم أسباب حب الشباب.. منها الماكياج الأوفر والعبث بالحبوب

أسباب حب الشباب الهرمونية

أسباب حب الشباب المختلفة..كالماكياج والعبث بالحبوب

أسباب حب الشباب كثيرة ولا يمكن حصرها، ويعتقد البعض خطأ أن أسباب حب الباب محصورة فى التغيرات الهرمونية التى تصاحب فترة المراهقة، ولكن إذا كان هذا السبب الأوحد فلماذا يصاب الكثيرون بحب الشباب رغم تخطيهم فترة المراهقة؟.>الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية يجيب عن هذا التساؤل الهام موضحًا أهمية التعرف على أبرز أسباب حب الشباب، وأكثر المسببات التى تساعد على ظهوره سواء فى فترة المراهقة وغيرها، وعلى حد تعبيره، فأسباب حب الشباب كثيرة لا يمكن عدها أو حصرها، على رأسها دائمًا التغيرات الهرمونية والتى ليس بالضرورة ارتباطها بفترة المراهقة وحدها، بل أنها ترتبط بالكثير من فترات الحياة.>وتابع الدكتور أيمن حديثه معددًا أسباب حب الشباب، الذى يشوه المظهر الجمالى للوجه، ويسبب لصاحبه الكثير من الإحراج، فضلاً عن تركه لآثار لا تتلاشى فى كثير من الحالات عبر الزمن، وأوضح أن أهم أسباب حب الشباب هو التغير الهرمونى الذى يصيب الجسم فجأة، إما متزامنًا مع مرحلة البلوغ، أو بعض التغيرات الهرمونية التى تصاحب الحمل عند السيدات، كذلك التغيرات الهرمونية لدى بعض الفتيات فى سنين مختلفة من العمر نتيجة إصابتهن بتكيسات المبيض، أو تغير هرمونى مصاحب لتوقيت الدورة الشهرية، ومن أهم أسباب حب الشباب أيضًا:

الإفراط فى وضع مستحضرات التجميل والماكياج، والذى يسد المسام ويحدث اضطرابًا بإفرازات البشرة وتلوثها وإصابتها بحب الشباب

التوتر والعصبية والمرور بفترة من الضغوط النفسية المتتالية سبب من أسباب حب الشباب

هناك الكثير من العقاقير التى تحفز الإصابة بحب الشباب

اللعب والعبث فى حبوب الوجه، وكثرة حك الأظافر بالوجه يسبب انتقال العدوى والإصابة بحب الشباب