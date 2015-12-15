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محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض السنوى للعلوم والهندسة

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محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض السنوى للعلوم والهندسة محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض السنوى للعلوم والهندسة
قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة أسماء عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم، بافتتاح المعرض السنوى المحلى للعلوم والهندسة، والذى تقيمه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة إنتل سنويا بحضور عدد من المسئولين والمهتمين بالبحث العلمى والابتكارات الهندسية.

ويشارك به نحو 75 طالبا وطالبة من مدارس السادات الثانوية بنات، وهيئة قناة السويس والمنار الخاصة وأم الأبطال الثانوية بنات، والقديس يوسف الخاصة والثانوية الكهربائية للبنات، ويقوم عدد من المحكمين المتخصصين وأساتذة الجامعة بمناقشة الطلبة المتقدمين بأبحاثهم وتقييمهم، تمهيدا لتصعيدهم لتمثيل المحافظة فى المعرض الجمهورى الذى يقام الشهر القادم فى القاهرة .

وأشاد اللواء يس طاهر بأبناء الإسماعيلية من الطلبة والطالبات المبتكرين والموضوعات المتنوعة التى تناولوها لحل مشكلات ملحة ومؤرقة للمجتمع ومنها الطاقة الكهربائية وتوليدها من مصادر متجددة وغير مكلفة.

ووعد طاهر بتقديم شهادات تقدير ومكافأة مالية للطلبة الذين سيتم تصعيدهم ورعاية من يتأهل منهم للمعرض الدولى الذى يقام بأمريكا فى مايو وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لهم.

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مصر 365