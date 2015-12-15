بالصور.. إضراب موظفين بـ"طرق الوادى الجديد "عن الطعام

>أعلن عدد من موظفى مديرية الطرق بالوادى الجديد إضرابهم عن الطعام مساء اليوم الثلاثاء داخل مستشفى الخارجة العام رفضا لممارسات المهندس مجدى الطماوى مدير عام المديرية وتعنته ضدهم لقيامهم بتقديم مذكرات تتضمن مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمديرية، وطالبوا بإقالة مدير عام مديرية الطرق لتعنته معهم، وقاموا برفع مذكرات لوزير التنمية المحلية وعدد من الجهات الرقابية وتقديم ملف بتلك المخالفات إلى اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم لمطالبته بالتحقيق فيها .

وقال المهندس عثمان عبد المنعم محمود مدير مخازن المديرية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إنهم أضربوا عن الطعام أملا فى حصولهم على حقوقهم الإنسانية قبل حقوقهم المادية، بعد قيام مدير الطرق بتهديدهم بالفصل فى حال مطالبتهم بفتح تحقيقات فى تلك المخالفات الإدارية أو إسناد أى أعمال لهم وفقا لتخصصاتهم حيث قاموا بإعداد مذكرات عديدة تتضمن عددا من المخالفات المالية والإدارية التى تم رصدها مؤكدا أنهم لن يفضوا إضرابهم عن الطعام نهائيا إلا بعد الاستجابة لمطالبهم المشروعة.



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