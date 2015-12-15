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استكمال المرحلة الثانية لمنظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات بالإسماعيلية

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استكمال المرحلة الثانية لمنظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات بالإسماعيلية استكمال المرحلة الثانية لمنظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات بالإسماعيلية
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على ضرورة سرعة حصر كافة الأهداف الحيوية والأماكن والمنشآت المطلوب تغطيتها بخدمة منظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات، وعمل المقايسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية ووضع برنامج زمنى للتنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، بحضور اللواء سامى الجرف وكيل جهاز المخابرات العامة واللواء محمد مجدى رئيس قطاع المشروعات والوفد المرافق لهما والمهندس سامى عبد العزيز حمودة مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة، لمناقشة واستعراض استعدادات المحافظة لبدء تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثانية لمنظومة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات لتامين الأهداف الحيوية والمؤسسات والمنشآت العامة بالمحافظة واستكمال المنظومة الأمنية .

يذكر أن المرحلة الأولى التى سبق تنفيذها العام الماضى شملت تركيب عدد 70 كاميرا إلكترونية منها عدد 32 كاميرا للمراقبة الأمنية للمنشآت والأماكن الحيوية وعدد 28 كاميرا لمراقبة الإشارات المرورية والتى تعمل حاليا بكامل طاقتها وبلغت جملة تكلفتها نحو 7.5 مليون جنيه وموزعة على كافة قطاعات مدينة الإسماعيلية.

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مصر 365