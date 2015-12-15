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منتدى الإعلاميين بالقليوبية يتضامن مع خالد يوسف

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منتدى الإعلاميين بالقليوبية يتضامن مع خالد يوسف منتدى الإعلاميين بالقليوبية يتضامن مع خالد يوسف
أصدر اليوم الثلاثاء، منتدى الإعلاميين بالقليوبية بيانا تضامن فيه مع المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر ضد أحمد موسى بعد عرضه صورا فاضحة نسبها للمخرج خالد يوسف على شاشة قناة صدى البلد، فى الوقت الذى قال فيه إنه غير متأكد من صحة هذه الصور.

وقال الدكتور رمضان عرفة منسق منتدى الإعلاميين إن ما فعله أحمد موسى يتعارض مع المواثيق الإعلامية واحترام الخصوصيات، مضيفا أن هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصرى 2015، لا يمثل إلا استهدافاً لأحد نواب محافظة القليوبية وأحد البرلمانيين الذين تصدوا لتجار الدين وناهبى قوت الشعب، مضيفا أنه لا يمكن قراءة هذا التصرف إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب المصرى العظيم.

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