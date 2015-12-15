مصادر لـONA تكشف القصة الكاملة لاستقالة رئيس جامعة الأزهر

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، عقب بلوغه السن القانونية للمعاش، لكن عزب كان قد تقدم بدعوة للقضاء الإداري لاستمراره في منصبه حتى 65 عاما وقد تم الحكم لصالحه من قبل محكمة القضاء الإداري ، وتم الطعن على الحكم الصادر لصالح عزب أمام المحكمة الإدارية العليا .

وقالت مصادر لوكالة ONA، إن قرار استقالة الدكتور عبد الحي عزب، جاء بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن على الحكم الصادر لصالح عزب ورفض المد له حتي سن الـ65 ال.

وأضافت المصادر، إنه بناء على هذا الحكم القضائي لم يعد بقاء رئيس جامعة الأزهر في منصبه قائمًا على أساس من القانون، وهو ما دفع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لطلبه تقديم استقالته من منصبة ،و كلف أقدم نواب رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد بالقيام بعمل رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيس جديد لها؛ وفقًا للإجراءات القانونية.

وتقدم رئيس جامعة الأزهر قد توجه إلى شيخ الأزهر فور علمه بالحكم القضائي، اليوم وقام بتقديم استقالته مسببًا لها باحترامه لأحكام القضاء، وحرصه على الأزهر الشريف وجامعته.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصر في أكتوبر 2014 قرارًا بتعين الدكتور عبدالحي عزب عميد كلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، رئيسًا لجامعة الأزهر ليصبح بذلك الرئيس الثالث عشر للجامعة منذ تأسيسها في عام 1961، خلفًا للدكتور أسامة العبد الذي أحيل للمعاش فى 31 من يوليو نفس العام.