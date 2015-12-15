مؤسسة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لجوائز منافسات شباب الكتاب

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر مجلس أمنائها، اليوم الثلاثاء، القوائم القصيرة لشباب الكتاب وأعمالهم الأدبية التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.

وعبر أعضاء مجلس الأمناء عن تهنئتهم لشباب المبدعين الذين وصلوا للقوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية التي ستعلن نتيجتها خلال شهر يناير القادم.

> ووجهوا الشكر لكل من شارك ولم يحالفه الحظ، ومن أبرز المترشحين للجائزة طارق امام ورواية “ضريح أبي” في الرواية، وطلال فيصل و”سرور” ومحمد ربيع عن “عام التنين”.

وفي القصة القصيرة محمد خير ومجموعته “رمش العين” ووجدي الكومي عن”سبع محاولات للقفز فوق السور” واحمد مجدي همام عن “الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة”.

> وفي السيناريو ايتن امين ومحمود عزت عن “سعاد”ووائل مندور عن “الساكن”.

والقوائم القصيرة للجوائز :

القوائم القصيرة لأفضل الأعمال المتقدمة لجوائز الشباب

(الترتيب بحسب الحروف الأبجدية لأسماء الكتاب)

أولا: الرواية – فرع شباب الأدباء

> الكاتب اسم الرواية

> أحمد إبراهيم الشريف موسم الكبك

> أحمد عبد اللطيف كتاب النحات

> خالد أحمد شرق الدائري

> طارق إمام ضريح أبي

> طلال فيصل سرور

> عمرو عاشور رب الحكايات

> محمد ربيع عام التنين

> نهلة كرم على فراش فرويد

ثانيا: المجموعات القصصية – فرع شباب الأدباء

> الكاتب اسم المجموعة القصصية

> أحمد مجدي همام الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة

> أريج جمال مائدة واحدة للمحبة

> إيمان عبد الرحيم الحجرات

> محمد خير رمش العين

> مصطفى زكي تأكل الطير من رأسه

> ممدوح رزق مكان جيد لسلحفاة محنطة

> وجدي الكومي سبع محاولات للقفز فوق السور

ثالثا: السيناريو – فرع شباب الكتاب

> الكاتب اسم السيناريو

> آيتن أمين ومحمود عزت سعاد

> حبيب فايق حبيب يوسف صديق

> ضحى إبراهيم نادين

> محروس أحمد داوائر السعادة

> وائل مندور الساكن.