الأزهر يدعو الدول الإسلامية للانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري

وجه الأزهر الشريف دعوة إلى كافة الدول الإسلامية للانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبرًا تشكيل هذا التحالف “قرارًا تاريخيًا”.

وأكد الأزهر، اليوم الثلاثاء، إن هذا التحالف مطلبًا ملحًا لشعوب الدول الإسلامية التي عانت أكثر من غيرها من الإرهاب الأسود الذي يرتكب جرائمه البشعة، دون تفريق بين دين أو مذهب أو عرق”، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ودعا الأزهر كافة الدول الإسلامية إلى الانضمام لهذا التحالف “لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله”، وأعرب البيان عن الآمال أن يكون هذا التحالف “نواة لتكامل وتنسيق إسلامي في كافة المجالات”.

وأعرب الأزهر عن تطلعه إلى “نجاح جهود هذا التحالف في دحر الإرهاب وتخليص العالم من شروره”.