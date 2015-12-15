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رسميًا| الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف البرنامج النووي الإيراني

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رسميًا| الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف البرنامج النووي الإيراني رسميًا| الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف البرنامج النووي الإيراني

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا،  اليوم الثلاثاء، الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية، التي تضم 35 بلدًا، على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجرى “وفق الجدول الزمني المتفق عليه” ما “ينهي النظر في هذا الموضوع” من قبل الوكالة.

وهذه الخطوة نصت عليها خريطة الطريق التي اعتمدت في يوليو، في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.

وحذرت إيران أنه إذا لم يتم إغلاق هذا الملف، فإنها لن تطبق بنودا رئيسية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتراقب الوكالة الدولية برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تزداد عمليات التفتيش التي تقوم بها بموجب اتفاق يوليو، الذي أنهى التوتر بين طهران والغرب الذي يعود تاريخه إلى عام 2002

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