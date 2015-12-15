تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"خلية إمبابة التكفيرية" لجلسة 12 يناير المقبل

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة التكفيرية" لجلسة 12 يناير المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى، وسماع أقوال شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم 3 هاربين من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الإعتداء على مؤسسات الدولة والإعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن إتهامهم بحيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

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