ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 29 طن دقيق مدعم بالمرج

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز اخترق منظومة الخبز، واستولى على أموال الدعم بتخصصات التموين فى المرج.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام مسئول مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف في كميات من الدقيق البلدي وبيعها في السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن القبض على مسئول المخبز، وبالفحص تبين تجميعه 594 شيكارة وزنت 29,700 طن دقيق بلدى مدعم، بإجمالى 83 ألف جنيه كيلو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.