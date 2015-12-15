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دراسة: النوم لأقل من 7 ساعات يوميًا يدفعك لتناول كميات أكبر من الطعام

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دراسة: النوم لأقل من 7 ساعات يوميًا يدفعك لتناول كميات أكبر من الطعام دراسة: النوم لأقل من 7 ساعات يوميًا يدفعك لتناول كميات أكبر من الطعام
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت بأن الأشخاص الذين يحصلون على عدد ساعات نوم أقل من 7 ساعات يوميًا، هم أكثر عرضة لتناول كمية أكبر من الطعام خاصة أثناء مشاهدتهم البرامج التليفزيونية.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 28150 شخصًا من البالغين فى الولايات المتحدة، وكان 55.8% منهم من الإناث، تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عامًا، حيث شاركوا فى الدراسة الاستقصائية عن إدارة الوقت ومعدل ساعات النوم بين عامى 2006 حتى 2008.

وجد الباحثون من جامعة ألاباما فى برمنجهام، أن الأشخاص الذين حصلوا على أقل من 7 ساعات من النوم يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

فسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن النوم أقل من 7 ساعات يعزز فرص تناول المزيد من الأطعمة والوجبات الخفيفة أمام التليفزيون، وهذا يرفع من فرص الإصابة بالسمنة.

ونصح الباحثون بإبعاد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مثل "التابلت" من غرف نوم، مع إيقاف تشغيل شاشات التليفزيون ما لا يقل عن نصف ساعة قبل الذهاب إلى السرير.

وأضاف الدكتور جابرييل تاجو، عالم الأوبئة، أن النوم القصير يتسبب أيضًا فى ضعف عملية حرق زيادة السعرات الحرارية والسمنة.

نشرت الدراسة فى المجلة الأمريكية لتعزيز الصحة، كما جاءت نتائجها مؤخرًا عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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