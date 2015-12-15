«الإبداع» تُكلف المحامي طارق العوضي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحمد موسى

قالت مصادر بجبهة الابداع، إن الجبهة كلفت المحامي طارق العوضي، باتخاذ كافة الإجراءات ضد الإعلامي أحمد موسى، عقب بثه صورًا إباحية زعم أنها للنائب البرلماني خالد يوسف.

وأضاف المصادر لوكالة ONA، أن العوضي سيتقدم غدًا ببلاغ إلى غرفة صناعة الإعلام يشكو قناة صدى البلد وبلاغ آخر لنقابة الصحفيين ضد أحمد موسى.

وكان الإعلامى أحمد موسى، آثار حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى منذ أمس، بعد إذاعته لفيديو فاضح نسبه للمخرج والنائب خالد يوسف، عبر برنامجه “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية.